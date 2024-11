Verkehrsunfall bei Auffahrt zur A9: Eine Person verletzt

Veröffentlicht am 28. November 2024, 06:54 / ©Feuerwehr Friesach Wörth

Am Mittwoch, dem 27. November 2024, ereignete sich um 18.36 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B67, in der Nähe der Auffahrt zur A9 in Richtung Graz. Laut der Feuerwehr Friesach-Wörth kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos miteinander.

Person bei Unfall unbestimmten Grades verletzt

Bei dem Unfall wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz vor Ort versorgt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Am Einsatzort wurden die Verkehrswege gesichert, freigemacht und Aufräumarbeiten durchgeführt, so die Feuerwehr Friesach-Wörth. Neben der Feuerwehr Friesach-Wörth waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und die Unfallstelle zu räumen.