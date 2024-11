Tragischer Unfall: Überholversuch endet für 61-Jährige tödlich

In Salzburg kam es am 27. November zu einem tödlichen Autounfall.

Veröffentlicht am 28. November 2024

Am Abend des 27. November 2024 ereignete sich auf der Hinterseestraße zwischen Faistenau und Hof bei Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Salzburg Umgebung versuchte in einer langgezogenen Rechtskurve, einen vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen. Als er auf die Gegenfahrbahn fuhr, prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, in dem vier einheimische Frauen im Alter von 52, 56, 56 und 61 Jahren unterwegs waren.

Unfall erforderte umfangreiche Rettungsmaßnahmen

Der Unfall forderte umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Insgesamt waren fünf Rettungsteams des Roten Kreuzes, drei Notärzte sowie drei praktische Ärzte im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Alle Beteiligten wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht: ins Unfallkrankenhaus Salzburg, ins Universitätsklinikum Salzburg und, in einem Fall, mit dem Rettungshubschrauber „Martin 1“ ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach im Pongau.

61-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen

Tragischerweise erlag die 61-jährige Mitfahrerin noch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Feuerwehren aus Hof bei Salzburg und Faistenau unterstützten die Rettungsarbeiten mit 49 Einsatzkräften und sorgten für die Räumung der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkotest beim 22-jährigen Lenker ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

