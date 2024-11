Drogenfahrt endet mit Crash: Straßenlaterne stürzt auf parkende Autos

In Vorarlberg prallte ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer gegen eine Straßenlaterne, die umstürzte und mehrere geparkte Autos beschädigte.

Am Abend des 27. November 2024, gegen 21 Uhr, kam es auf der L 202 in Fußach zu einem Unfall, bei dem ein 23-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen eine Straßenlaterne und richtete erheblichen Sachschaden an.

Straßenlaterne stürzte um

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Straßenlaterne um und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge auf einem angrenzenden Parkplatz. Der obere Ausleger des Laternenmasts wurde abgerissen und schlug in die Heckscheibe eines Autos ein, das etwa 35 Meter von der Unfallstelle entfernt stand. Am Fahrzeug des Unfalllenkers entstand vermutlich Totalschaden, und beide Airbags wurden ausgelöst.

Lenker unter Drogeneinfluss

Ein vor Ort durchgeführter Speicheltest ergab eine Drogenbeeinträchtigung des Lenkers. Die daraufhin durchgeführte Fahrtauglichkeitsuntersuchung bestätigte, dass der 23-Jährige nicht fahrtauglich war. Glücklicherweise blieben der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer unverletzt. Auch andere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Führerschein ist erstmal weg

Vier geparkte Fahrzeuge wurden durch den umgestürzten Laternenmast teils erheblich beschädigt, und der Gehsteigbelag wurde aufgerissen. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die L 202 im Unfallbereich etwa eine Stunde lang nur einseitig befahrbar. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Gegen ihn werden mehrere Anzeigen erstattet, darunter wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz.