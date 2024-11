Balkanische Küche in Graz: Walker’s eröffnet in Seiersberg

Walker's eröffnete in der ShoppingCity Seiersberg.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 07:34 / ©ShoppingCity Seiersberg

Am Mittwoch, dem 27. November 202, hat das neue Restaurant Walker’s in der ShoppingCity Seiersberg eröffnet. Das Lokal bietet balkanische Küche mit einer Auswahl an Gerichten, die individuell kombiniert werden können. Gäste haben die Möglichkeit, ihre Mahlzeit aus Suppe, Hauptspeise und Salat nach eigenen Wünschen zusammenzustellen. Besonders beliebt sind Spezialitäten wie saftiges Huhn vom Grill. Walker’s befindet sich auf Ebene 2 der ShoppingCity Seiersberg und ergänzt ab sofort das kulinarische Angebot im Einkaufszentrum.