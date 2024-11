Baby-News bei Amira Aly? Im Podcast klärt sie nun auf

In der neusten Folge

Im neuesten Podcast „Liebes Leben“, den Amira Aly gemeinsam mit ihrem Bruder Hima moderiert, plauderte die ehemalige Ehefrau von Oliver Pocher über persönliche Anekdoten, Alltagsprobleme und spannende Neuigkeiten. In dem Podcast, der jeden Dienstag erscheint und sich den großen Fragen und kleinen Problemen des Lebens widmet, verriet Amira eine „Big News“ aus ihrem Leben.

Die „Big News“: Ein eigenes Haus

Zunächst ging es um die Hausstaub-Allergie ihres Bruders Hima. Auch ihre eigene Schulzeit kam zur Sprache, und Amira gestand, dass sie in der neunten Schulstufe öfter die Schule geschwänzt habe. Doch dann ließ Amira die Bombe platzen: „Ja, viele dachten, ich wäre schwanger, auch meine Freundinnen,“ sagte sie lachend. Doch die eigentliche Neuigkeit: „Ich habe endlich meine Baugenehmigung.“ Sie betonte, wie sehr sie sich darauf freue, bald mit ihren Kindern in das neue Zuhause einzuziehen. Auf die Frage, ob ihr Partner Christian Düren (34) ebenfalls mit einzieht, reagierte Amira liebevoll: „Wer mir so einen süßen Adventskalender bastelt, darf natürlich mit einziehen.“