Advent-Highlights in Wien: Spaß und Magie für die ganze Familie

In Wien gibt es in der Adventszeit einige coole Ausflugsziele.

In Wien gibt es in der Adventszeit einige coole Ausflugsziele.

Nicht nur die Christkindlmärkte öffnen ihre Türen, auch zahlreiche Unternehmen der Wien Holding, wie das KunstHausWien, das Mozarthaus Vienna, das Haus der Musik, die DDSG Blue Danube, die Wiener Stadthalle und das Theater an der Wien, bieten in der Adventszeit ein vielfältiges Programm. Feste, Mitmachaktionen, interaktive Konzerte und vieles mehr sorgen dafür, dass die Vorweihnachtszeit im Nu vergeht.

Schiff ahoi: Nikolaus auf dem See

Am Sonntag, dem 8. Dezember, sticht die MS Admiral Tegetthoff zu einem besonderen Nikolausausflug in See. Die festliche Schifffahrt für die ganze Familie bietet Snacks für den kleinen Hunger sowie eine Kinderschminkstation. Clown Poppo sorgt mit seiner beliebten Mitmach-Show für große Freude: Mit Zauberei, Clownerie, Comedy und lustigen Kinderliedern lädt er zum Lachen und Mitmachen ein. Zum Abschluss überreicht der Nikolaus jedem Kind ein liebevoll mit Süßigkeiten gefülltes Säckchen.

Wichtige Infos Wann? Sonntag, 8. Dezember, ab 9.30 Uhr oder 13 Uhr Wo? DDSG Blue Danube, Wien Reichsbrücke, Handelskai Wie lange dauert es? Dauer 2 Stunden Wie viel kostet es? Es kostet 37 Euro/Kind

Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja, absolut! Ein bisschen Nicht wirklich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Weihnachtlich mit Mozart

Vor fast 250 Jahren lebte Mozart in Wien. In einem interaktiven Workshop im Mozarthaus Vienna haben Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit, zu entdecken, wie er und seine Familie damals lebten und feierten. Auf spielerische Weise können sie Mozarts musikalische Welt erleben.

Wichtige Infos Wann? Samstag, 14. Dezember 2024 & Samstag, 21. Dezember 2024, von 15 -16.30 Uhr Wie viel kostet es? Kinder 8,50 Euro, Erwachsene 18 Euro Wo? Mozarthaus Vienna

Weihnachtliche Kinderkonzerte

Im Haus der Musik steht die Adventzeit ganz im Zeichen der Kinderkonzerte. Im Rahmen der Reihe KLASSIK Cool! laden spannende Erzähltheater zum Mitmachen ein: Am 1. Dezember begeistert „Der verlorene Handschuh“ (für Kinder von 2 bis 6 Jahren), während „Frau Holle“ am 15., 21. und 22. Dezember Kinder ab 3 Jahren verzaubert. Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen mit Bernhard Fibich sind am 6., 14., 20., 22. und 23. Dezember zu hören und richten sich an Kinder aller Altersgruppen. Weitere Höhepunkte: Marco Simsa präsentiert am 13. Dezember Klavier-Hits und Weihnachtslieder (ab 5 Jahren), während Gernot Kranner am 15. Dezember „Die Fledermaus“ und am 24. Dezember „Die Bremer Stadtmusikanten“ für Kinder ab 3 Jahren aufführt.

Die Schneekönigin in der Wiener Stadthalle

Im Wiener Stadttheater stehen ebenfalls spannende Events auf dem Programm. Ein besonderes Highlight ist das Musical „Schneekönigin“ am 15. Dezember, das die Zuschauer auf ein faszinierendes Abenteuer voller magischer Wesen und unbegrenzter Möglichkeiten entführt. Mit eigens komponierten Songs, einer guten Portion Humor und viel Herz wird ein unvergessliches Live-Erlebnis geschaffen, das die ganze Familie begeistern wird.