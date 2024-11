Villach diskutiert: Bargeld retten oder auf Karte setzen?

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Stadt Villach ist für Freitag, den 29. November 2024, um 9 Uhr angesetzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Anträge des freiheitlichen Gemeinderatsklubs, darunter der Vorschlag zur Einführung einer Bargeld-Annahmepflicht in städtischen Betrieben.

Warum Bargeld weiterhin wichtig bleibt

In Österreich ist Bargeld das bevorzugte Zahlungsmittel, insbesondere für ältere und technikferne Menschen. Die zunehmende Verweigerung der Bargeldannahme in einigen Bereichen schränkt diese Gruppen ein und gefährdet ihre finanzielle Selbstbestimmung.

Bargeld bleibt im Fokus

Die Freiheitlichen betonen, dass Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel ein Symbol für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ist. In ihrem Antrag heißt es: „Gerade in einer Zeit, in der digitale Zahlungsmethoden immer mehr in den Alltag drängen, ist es entscheidend, die Wahlfreiheit der Bürger zu schützen.“ Besonders ältere Menschen, technikferne Personen oder Sehbehinderte seien auf die Möglichkeit angewiesen, bar bezahlen zu können. Der Antrag fordert, dass Betriebe, an denen die Stadt Villach beteiligt ist, weiterhin Bargeld akzeptieren müssen. Gleichzeitig sollen digitale Zahlungsmöglichkeiten beibehalten und ausgebaut werden.