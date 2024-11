Bildung neu denken: Festival als Plattform für Veränderungen

In Wien fand am 27. November ein Bildungsfestival statt.

Gestern, am 27. November, verwandelte sich der ERSTE Campus in Wien bereits zum zweiten Mal in einen Treffpunkt für alle, die Bildung neu gestalten möchten. Unter dem Motto „Gemeinsam das Miteinander gestalten“ nahmen über 900 Besucher teil, viele davon sind in der Bildungslandschaft aktiv.

Festival vereint Menschen aus allen Bereichen

Das Wiener Bildungsfestival vereint die gesamte Bildungswelt und bringt Menschen aus allen Bereichen zusammen – vom Elementarbereich bis zur Schule. Die drei Hauptangebote – das Bühnenprogramm, praxisorientierte Workshops und die erstmals umgesetzte Bildungsstadt, ein interaktiver Raum für kreative Begegnungen – stießen auf großes Interesse.

Herausforderungen im Bildungsbereich gemeinsam lösen

Mit großer Vorfreude wurde der Auftakt des Festivals erwartet: die Keynote der internationalen Bildungsexpertin Katrina Black. In ihrem Impulsvortrag mit dem Titel „Gemeinsam Verantwortung übernehmen“ erklärte Black das Konzept des „Collective Leadership“ – eine kollektive Führung, die aufzeigt, dass die großen Herausforderungen im Bildungsbereich nur durch gemeinsames Handeln bewältigt werden können.

Bildung als Herzensangelegenheit

Anschaulich illustrierte die Expertin Beispiele aus dem Teach For All Netzwerk, das weltweit durch die enge Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern, Schülern und Entscheidungsträgern positive Veränderungen bewirken kann. Black unterstrich, wie diese Form der Führung zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit führt und erklärte, was es bedeutet, wenn Bildung zu einer Herzensangelegenheit aller wird.

Kann der Beruf der Pädagogen in fünf Jahren attraktiver werden?

Im Mittelpunkt standen auch Pädagogen, die in persönlichen Erzählungen von ihren Erfahrungen und den Herausforderungen des Bildungsalltags berichteten – von der Umsetzung neuer Ideen bis hin zu Begegnungen, die das Schulsystem bereichern. In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde die brisante Frage diskutiert: „Kann der Beruf der Pädagogen in fünf Jahren attraktiver werden?“. Dabei fand eine lebhafte Auseinandersetzung statt.

Workshops: Erleben und Mitgestalten

Im Mittelpunkt des Festivals standen 18 praxisorientierte Workshops – das Herzstück für alle, die Bildung konkret und kreativ neu gestalten möchten. Ein besonderer Höhepunkt war der Workshop der Quinoa Schule Berlin: Unter dem Titel „Brücken bauen – Die Persona-Methode für eine erfolgreiche Beziehungsarbeit“ wurden Methoden vorgestellt, um Beziehungen zu stärken und das Verständnis für Schüler zu vertiefen. Die Persona-Methode, inspiriert aus dem Marketing, hilft Lehrkräften, sich in die Lebenswelt der Schüler einzufühlen und ihre Lernbedürfnisse gezielt im Alltag zu unterstützen. So entsteht eine praxisnahe und emotionale Verbindung zwischen Lehrenden und Lernenden.

Digitaler Wandel in den Schulen

Ein weiterer Workshop von der European EdTech Alliance und EdTech Austria trug den Titel „Shaping Digitally Competent Schools“ und lud dazu ein, digitale Kompetenz als zentralen Bestandteil des Unterrichts zu etablieren. Dabei wurden konkrete, praxisorientierte Wege aufgezeigt, wie der digitale Wandel in den Schulen aktiv mitgestaltet werden kann.

Bildungsstadt: Ein Raum für Kreativität und Austausch

Die Bildungsstadt war ein inspirierendes Highlight des Festivals, das den Teilnehmenden die Möglichkeit bot, sich auszutauschen und auf eigene Entdeckungsreise zu gehen. In diesem kreativen Raum gab es verschiedene Stationen, wie das Rathaus, in dem Mitmachprojekte vorgestellt wurden, oder das Trendlabor, in dem Jugendliche ihr Wissen und ihre Expertise teilten. Der Stadtpark, das Café und die Bücherei verwandelten sich in lebendige Treffpunkte für Neugierige und Kreative, die gemeinsam neue Perspektiven entdecken und Ideen austauschen wollten.

Event als Raum für Austausch

Das Wiener Bildungsfestival brachte mehr als 80 Speaker, 60 Partnerorganisationen und über 900 Teilnehmer zusammen und bot einen Raum, in dem Vernetzung, Austausch und das Entdecken neuer Perspektiven im Mittelpunkt standen. „Ich nehme viele neue, erfrischende Ideen, die ich am Festival gesehen habe, in meine politische Tätigkeit mit„, sagte Christoph Wiederkehr, Wiener Bildungsstadtrat und Schirmherr des Festivals.