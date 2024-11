Nach Einbruch in Klagenfurt: „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen“

Ein unbekannter Täter brach am Mittwoch, dem 27. November 2024, das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in Klagenfurt auf und entwendete eine goldene Armspange. Hier mehr dazu: Gold-Diebstahl in Klagenfurt: Täter hebelt Schaufenster auf – flüchtig

Hat jemand die Spange gesehen?

Der betroffene Juwelier, Mitja Einspieler, äußerte sich nun gegenüber 5 Minuten zu dem Vorfall: „Man kann noch nicht wissen, ob es Profis waren oder nur Hobbydiebe. Wir würden uns über Hinweise freuen, wenn jemand die Armspange gesehen hat oder sieht. Es ist mir ein Rätsel, dass das so dreist um etwa 17 Uhr, also in der Dämmerung, passieren konnte. Ich habe sogar etwas gehört und jemanden vor der Vitrine stehen gesehen, aber mir nichts dabei gedacht, weil ich gerade in der Werkstatt gearbeitet habe.“

©Montage: Einspieler | Die Armspange mit einem seltenen pinken Morganit ist ein einzigartiges Stück – handgefertigt und von unschätzbarem ideellen Wert für den Juwelier. ©Montage: Einspieler | Die aufgebrochene Außenvitrine hinterlässt nicht nur Sachschaden, sondern auch einen tiefen emotionalen Eindruck beim Juwelier.

Wert von 12.140 Euro!

Die gestohlene Armspange hat einen Wert von 12.140 Euro. Besonders tragisch für Einspieler ist der Verlust, da die Armspange einen pinken Aquamarin, einen Morganit, enthält, und er viel Zeit und Mühe in die Anfertigung des Stückes investiert hat: „Es ist schmerzhaft, so etwas zu verlieren. Es steckt viel Arbeit hinter meinen Stücken. Die ganze Nacht habe ich schlecht geschlafen. Gerade in der Weihnachtszeit häufen sich solche Einbrüche.“