Mit 120 km/h durch die 30er-Zone: Alkolenkerin (20) gestoppt

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau nahmen am 27. November 2024, gegen 21.50 Uhr, einen Pkw auf der Rechten Kremszeile in Krems an der Donau wahr, der in Richtung Ortszentrum unterwegs war. Aufgrund der Lautstärke des Fahrzeuges nahmen die Polizisten die Nachfahrt auf. Die Fahrzeuglenkerin habe den Pkw in einer 50-km/h-Zone auf 100 km/h und in einer 30-km/h-Zone auf 120 km/h beschleunigt. Dies konnten die Beamten vom Tachometer des Streifenwagens bei der Nachfahrt mit Blaulicht und Sirene feststellen.

Mehrere explosionsartige Fehlzündungen

Während der Nachfahrt sei es bei dem Auto zu mehreren lauten explosionsartigen Fehlzündungen gekommen, bei dem auch Stichflammen aus den Auspuffendtöpfen geschossen seien. Die Polizisten stellten beim Auto technische Mängel fest und nahmen die Kennzeichentafeln vorläufig ab. Ein mit der 20-jährigen ukrainischen Lenkerin durchgeführter Alkomattest war positiv. Ihr wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Weiters wurde auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Die 20-Jährige wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.