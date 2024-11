Spektakuläre Eröffnung: „Sabotage“ erobert das Salzburger Winterfest

In Salzburg wurde am 27. November das Winterfest eröffnet.

Mit beeindruckendem künstlerischen Können, einzigartigen Charakteren, atemberaubender Körperbeherrschung und schnellen Szenenwechseln zwischen schrillen und poetischen Momenten eröffnete das Winterfest im Salzburger Volksgarten am Mittwoch, dem 27. November, mit dem Zirkusstück „Sabotage“ der britischen Kompanie NoFit State Circus. Das mitreißende Spektakel traf voll und ganz den Geschmack des Publikums und wurde mit großem Applaus belohnt.

„Sabotage“: Eine Reihe kleiner Geschichten

„Sabotage“ erzählt in bunten, fließend wechselnden Bildern von Aufbegehren gegen das Establishment, von der Aneignung von Raum und Aufmerksamkeit, von Verwandlung, Sehnsucht, Rebellion und Würde. In einer Reihe kleiner Geschichten wird vor allem durch die beeindruckende Akrobatik unter der Zirkuskuppel erzählt. Die Artisten turnen an Trapezen, Gurten, Leitern und Metallringen mit einer Leichtigkeit, die den Körper fast schwerelos erscheinen lässt. Mal schweben sie nach oben, mal fallen sie in den Abgrund, immer perfekt abgestimmt mit ihren Partnern am anderen Ende des Seils.

Akrobatik am Boden und Satire

Auch am Boden wird geübt: Salti durch Reifen, Körperpyramiden, Ballspiele, Radfahrer und ein Akrobat, der die Slackline nicht nur meisterhaft balanciert, sondern sie für erstaunliche Luftsprünge nutzt. Dazwischen treten politische Figuren wie Emmanuel Macron, Boris Johnson und Donald Trump auf, flanieren durch bunte Jahrmarktszenen und verschwinden in der Anonymität der Pappmasche-Köpfe, die sie unterwegs abgeben.

„Sabotage“ bis 15. Dezember

„Sabotage“ ist ein farbenfrohes, temporeiches Spektakel auf höchstem künstlerischen Niveau, das mit seiner virtuosen Akrobatik, seinem Humor und seiner Dynamik das Publikum begeisterte. Die Produktion, die noch bis zum 15. Dezember zu sehen ist, wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. (APA/Red; 28.11.24)