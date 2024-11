Kärntner fängt Wolf mit der Kamera – statt mit dem Schuss

16 Wölfe ließ Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in Kärnten schon abschießen, was in Österreich einsamer Rekord ist. Einer der nur mit einer Kamera bewaffnet war, hatte ebenfalls Weidmanns Heil. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht Grubers Wunsch erfüllte sondern nur der Verschluß seiner Kamera klickte. Das weibliche Tier fiel ihm nur als Foto zum Opfer.

Dort, wo ihn keiner vermutet, taucht er auf

Der 5 Minuten Leser, der anonym bleiben möchte berichtet: „Diese Vollmondnacht ist es, die mich bei bitterer Kälte und glasklarer Sicht dorthin getrieben hat, wo ich diese edlen Tiere schon lange erwartet habe. Dort, wo ihn keiner vermutet, taucht er auf. Der Wolf! Eine Fähe, umsichtig und auf leisen Sohlen, mich schon lange gehört, gerochen, aber noch nicht gesehen und trotzdem wissend, da ist etwas, was nicht hier hergehört“, erzählt er. Und: „Es ist das Revier dieses oder vielleicht mehrerer Wölfe, in welchem ich, aber auch jeder andere nichts zu suchen hat. Der Wolf wird abdrehen und ich abwarten, um ihn nicht noch weiter zu stören, dort, wo sein zu Hause ist. Nach eineinhalb Stunden war es so weit, zu wissen, ich störe nicht mehr und gehe dorthin zurück, von wo ich gekommen bin. Sie sind schon da, die Wölfe, sie ziehen sich zurück, werden niemandem gefährlich, so man sich richtig verhält und den nötigen Respekt aufbringt“.

Strafverfahren gegen Österreich eingeleitet

„Zum Glück zählt die Mehrheit nicht zu jenen schießwütigen Menschen, die besonders jetzt, wo das Winterfell besonders begehrt ist, versuchen Wölfe zu töten“, so der Chef des Vereines gegen Tierfabriken, Martin Balluch. Längst wurde wegen der Abschüsse besonders in Kärnten von der Europäischen Union ein Strafverfahren gegen Österreich eingeleitet, was den Steuerzahler Millionen kosten wird. Balluch: „Getötet wurden ausschließlich Risikowölfe die menschlichen Behausungen näher gekommen waren. Gruber hat noch nicht begriffen, dass Abschüsse nichts bringen, denn das Revier wird sofort von einem anderen Tier besetzt. Allein an der Grenze zu Italien gibt es mehrere Rudel. Dort hält man sich, im Gegensatz zu Kärnten an die strengen Schutzmaßnahmen“, so Balluch. Der Fotobeweis eines 5 Minuten Lesers sei beeindruckend und zeige, der Wolf ist gekommen um zu bleiben.