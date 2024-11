Schwerer Autounfall fordert vier Verletzte

Ein 19-Jähriger aus Wien fuhr am 28. November 2024 gegen Mitternacht mit einem Auto auf der B 8 im Ortsgebiet von Tallesbrunn in Richtung Angern. Auf dem Beifahrersitz saß eine 19-jährige Frau, während ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger im Fond des Fahrzeugs mitfuhren.

19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Der Fahrer dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit in das Ortsgebiet eingefahren sein, wobei das Fahrzeug auf die linke Fahrbahn geriet und den Randstein touchierte, was zu einem beschädigten Reifen führte. In der Folge verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, das an der Kreuzung Tallesbrunner Hauptstraße – Schulgasse gegen eine Straßenlaterne, einen Baum und Verkehrsschilder prallte. Das Auto kam schließlich auf der Seite zum Liegen.

Zwei Personen schwer verletzt

Die Beifahrerin und der 20-jährige Mitfahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Der Lenker sowie der 18-jährige Mitfahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Tallesbrunn, Weikendorf und Angern befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden in das Landesklinikum Mistelbach bzw. in die Klinik Donaustadt nach Wien eingeliefert. Der Fahrer, der keine gültige Lenkberechtigung besaß, wird sowohl der zuständigen Verwaltungsbehörde als auch der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.