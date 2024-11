Schneefallgrenze sinkt: Wintereinbruch bringt bis zu 40 cm Neuschnee

Wer also ein Wochenende in den Alpen plant, sollte sich auf winterliche Bedingungen einstellen.

„Vor allem in der nördlichen Steiermark, am Donnerstagnachmittag auch im Südosten, ist mit Schnee zu rechnen“, erklärt der Wetterexperte Christian Peschel gegenüber 5 Minuten. Die Schneefallgrenze liegt jedoch bei über 1.000 Metern, sodass in den Tälern und im Süden der Steiermark kein Schnee fallen wird.

„Vor allem in der nördlichen Steiermark, am Donnerstagnachmittag auch im Südosten, sind ein paar Schneeflocken zu erwarten", erklärt der Wetterexperte Christian Peschel gegenüber 5 Minuten.

Schneefallgrenze sinkt – bis zu 40 cm Schnee erwartet

„Interessanter wird jedoch die zweite Nachthälfte", so Peschel weiter. Ab Freitag wird es in der Obersteiermark kälter und windiger. Am Samstag, dem 30. November 2024, sinkt die Schneefallgrenze im Hochschwabgebiet dann auf 500 bis 800 Meter. „In den höheren Gebirgslagen werden 30 bis 40 cm Neuschnee erwartet", erklärt Peschel weiter. Wer also ein Wochenende in den Alpen plant, sollte sich auf winterliche Bedingungen einstellen.

©Screenshot „zamg.at“ In der zweiten Nachthälfte auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze. ©Screenshot „zamg.at“ „Entlang der Alpennordseite stauen sich auch am Freitag dichte Wolken, aus ihnen regnet und schneit es immer wieder leicht bis mäßig. Die Schneefallgrenze liegt in rund 700 Meter Seehöhe“, so Geosphere Austria.