Frostige Grüße von oben: Bis zu minus 7 Grad erwarten uns im Tal

Laut den aktuellen Prognosen von GeoSphere Österreich bleibt das Wetter in den kommenden Tagen spannend, wenn auch stellenweise frostig. „Es wird heute ganz minimal ein bisschen Schnee auf den Bergen geben, etwa in den Hohentauern oder am Mölltaler Gletscher. Dort können bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auf anderen Bergen werden es ein bis zwei Zentimeter sein, wobei es stellenweise auch trocken bleibt,“ so ein Meteorologe der GeoShere Austria gegenüber 5 Minuten.

Kräftige Abkühlung bringt ideales Beschnei-Wetter

Der Wetterumschwung ist mit einer deutlichen Abkühlung verbunden. „Aktuell haben wir noch Temperaturen von plus ein bis zwei Grad. Morgen Früh könnten diese bereits auf minus sieben Grad in den Bergen sinken, tagsüber erwarten wir maximal minus sechs Grad,“ erklärte der Experte. Gute Nachrichten für die Skigebiete: Die frostigen Bedingungen sind perfekt für die Beschneiung.

Auch im Tal: Bis zu minus 7 Grad

Auch am Samstag bleibt es kalt mit ähnlichen Temperaturen. Am Sonntag ist in der Höhe wieder eine leichte Erwärmung zu erwarten, jedoch bleibt es in den Tälern weiterhin winterlich frisch. „Dort, wo wir klare Nächte haben, können die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad sinken. In nebelfreien Gebieten könnten sogar minus sieben Grad erreicht werden, zum Beispiel im Gailtal“ so die Prognose.

Am Freitag: Unbeständiges Wetter und Hochnebel

Heute zeigt sich das Wetter noch wechselhaft mit einzelnen Schauern am Nachmittag und Abend. „In der Nacht hören die Niederschläge auf, und morgen erwartet uns überwiegend sonniges Wetter – lediglich am Tauernhauptkamm könnte es eine Staubbewölkung geben,“ schilderte der Meteorologe. Auch im Osten, beispielsweise auf der Koralm und im Lavanttal, bleibt es eher bewölkt.

Am Samstag: Strahlender Sonnenschein

Am Samstag darf sich Oberkärnten über strahlenden Sonnenschein freuen, während Unterkärnten zunächst von Hochnebel und Bewölkung geprägt sein wird. „Nachmittags wird sich das Wetter auflockern, und es sollte sonnig werden,“ erklärt der Experte. Am Sonntag erwartet die Region ein ähnlicher Verlauf mit frostigen Temperaturen auf den Bergen und leichten Minusgraden im Tal.