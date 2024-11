SPAR in Graz-Andritz nach Umbau wieder eröffnet

Der SPAR in der Papierfabrikgasse erstrahlt in neuem Glanz.

Am Donnerstag, dem 28. November 2024, öffnete der SPAR-Markt in der Papierfabrikgasse in Graz-Andritz nach einer umfassenden Renovierung seine Türen. Der Markt bietet jetzt auf einer Fläche von 780 m² frische Lebensmittel und Feinkostprodukte. Besonders hervorzuheben ist der neue Frische-Bereich sowie die Feinkostabteilung mit Fleischspezialitäten, Käse, Brot und Gebäck. Zur Wiedereröffnung des Marktes wurde eine Spende von 3.500 Euro an die Basilika Mariatrost übergeben.

©SPAR/Werner Krug v.l.n.r.: Markus Wiessner, MSc (Vertriebsleiter), Kristina Telegdi-Bistrovic (Marktleiterin), Andrea Reisenhofer (Marktleiterin Stellvertreter), Mag. Dietmar Grünwald (Basilika Mariatrost), Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland)

Moderne Technik und Nachhaltigkeit im Fokus

Der SPAR-Markt setzt auf moderne Technologie und Nachhaltigkeit. So sind die Regaletiketten nun digital, was eine vereinfachte Preisgestaltung und eine bessere Arbeitsorganisation ermöglicht. Zudem wurde die Kühlung auf CO2-Technologie umgestellt und eine Luft-Wärme-Pumpe sorgt für eine energieeffiziente Heizung.