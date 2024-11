Steiermark verzeichnet Rückgang bei Steuerkraft-Kopfquote

Raaba-Grambach führt die Liste der Steuerkraft-Kopfquote in der Steiermark an.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 11:38 / ©Fotomontage 5min.at & xbrchx-Adobe Stock

Im Jahr 2023 verzeichnete die Steiermark einen leichten Rückgang der Steuerkraft-Kopfquote. Laut dem aktuellen Bericht der Landesstatistik Steiermark sanken die Steuereinnahmen um 0,1 Prozent, was zum Teil durch stagnierende Ertragsanteile und einen moderaten Bevölkerungszuwachs bedingt war. Diese Entwicklung führt zu einem Rückgang der Steuerkraft-Kopfquote um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind agrarisch geprägte Bezirke, während städtische Gebiete wie Graz weiterhin an der Spitze liegen.

Stagnation bei den Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen in der Steiermark stagnieren seit 2022. 2023 gingen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben nur geringfügig zurück, was vor allem durch einen Rückgang der Ertragsanteile des Bundes (minus 2,4 Prozent) verursacht wurde. Diese machen zwei Drittel der Einnahmen der Gemeinden aus. Aufgrund des Bevölkerungswachstums fiel die Steuerkraft-Kopfquote im Jahr 2023 um 0,4 Prozent. „Die stagnierenden Steuereinnahmen und der leichte Bevölkerungszuwachs sind die Hauptfaktoren für den Rückgang der Steuerkraft-Kopfquote“, erklärt Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation.

Graz und städtische Industriebezirke führen Liste an

Im Vergleich zwischen den steirischen Bezirken bleibt Graz unangefochten an der Spitze. Die Landeshauptstadt führt die Liste mit einer Steuerkraft-Kopfquote von 2.393 Euro an und profitiert von ihrer großen Wirtschafts- und Beschäftigungsbasis. Besonders städtische Industriebezirke wie Graz-Umgebung sowie Obersteirische Industriegebiete weisen eine hohe Steuerkraft auf. Im Gegensatz dazu bleiben vor allem agrarisch geprägte Regionen wie Murau, Südoststeiermark und Voitsberg am unteren Ende der Liste. Voitsberg erreicht die niedrigste Steuerkraft-Kopfquote mit 1.307 Euro.

Raaba-Grambach bleibt Spitzenreiter

Auf Gemeindeebene führt weiterhin Raaba-Grambach mit einer Steuerkraft-Kopfquote von 3.696 Euro. Die wirtschaftliche Stärke der Gemeinde, die durch ihre Nähe zu Graz und ihre Industriebetriebe geprägt ist, ermöglicht ihr diese Spitzenposition. Lannach und Altenmarkt bei St. Gallen folgen mit 3.066 Euro beziehungsweise 2.661 Euro. Besonders in kleinen, agrarisch geprägten Gemeinden wie Stiwoll (1.029 Euro) zeigt sich der Unterschied in der Steuerkraft deutlich.

Steiermark im Bundesländervergleich

Im Bundesländervergleich bleibt die Steiermark unter dem Österreich-Durchschnitt. Mit einer Steuerkraft-Kopfquote von 1.735 Euro liegt sie unter dem Bundesschnitt von 1.815 Euro. Nur Niederösterreich (1.647 Euro) und das Burgenland (1.425 Euro) weisen eine geringere Quote auf. In den westlichen Bundesländern wie Salzburg (2.118 Euro), Tirol (2.008 Euro) und Vorarlberg (2.040 Euro) sind die Steuerkraft-Kopfquoten aufgrund starker Wirtschaftsstrukturen und einer hohen Tourismuskraft deutlich höher.