Polizei schnappt Einbrecher-Duo in Salzburg

Am frühen Morgen des 28. November brachen zwei Personen in ein Firmengebäude in der Stadt Salzburg ein. Als die Polizei am Tatort eintraf, versuchten die Verdächtigen, zu Fuß zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten die beiden maskierten Männer festnehmen. Die Beschuldigten, ein 22-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide deutsche Staatsbürger, sollen gegen 4 Uhr die Eingangstür gewaltsam geöffnet und das Geschäft betreten haben. Im Inneren brachen sie die Kasse auf und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld. Die Höhe des Gesamtschadens wird noch ermittelt. Die Festgenommenen wurden in das Polizeianhaltezentrum gebracht.