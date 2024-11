Banküberfall in Kufstein: Bewaffneter Räuber auf der Flucht

Zu einem Polizei-Großaufgebot kam es heute, 28. November 2024, am späten Donnerstagvormittag gegen 11.18 Uhr, in Kufstein in Tirol. Ein bis dato unbekannter Täter betrat, vermummt und mit einer Pistole bewaffnet, eine Bankfiliale, bedrohte Angestellte mit der Schusswaffe und forderte daraufhin die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verließ daraufhin die Filiale und flüchtete zu Fuß in südliche Richtung.

Schwerbewaffnete Polizisten unterwegs

Sofort wurde eine großangelegte Alarmfahndung ausgerufen. Von dem bislang noch unbekannten Täter fehlt aktuell noch jede Spur. Die Polizei veröffentlichte vor wenigen Minuten auf Foto des Bankräubers. Gesucht wird ein Mann mit schmaler Statur. Er trug helle Jeans, einen hellen Pullover mit Kapuze und weißer Aufschrift, vermutlich weiße bzw. helle Schuhe, eine dunkle Maske sowie dunkle Handschuhe. Weiters ist er mit einer schwarzen Pistole bewaffnet“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol. Straßen, sowie Autobahnauf- und -abfahrten werden derzeit von schwerbewaffneten Polizisten kontrolliert. Nähere Informationen folgen in Kürze.

©LPD Tirol So sieht der gesuchte Bankräuber aus Kufstein aus.

Mehrere Überfälle in Tirol

Es ist nicht die erste Bank, die in letzter Zeit in Tirol überfallen wird. Vor allem in Innsbruck treiben Bankräuber ihr Unwesen. Spannend zu erwähnen: bereits im Jänner und exakt vor einem Jahr, nämlich am 28. November 2023, wurde ebenfalls eine Bank in Kufstein ausgeraubt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 12:39 Uhr aktualisiert