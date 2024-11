Nach 26 Jahren Bauzeit: Die Koralmbahn geht in den Testbetrieb

Veröffentlicht am 28. November 2024, 12:06 / ©Georg Bachhiesl

Die Koralmbahn nimmt langsam Fahrt auf: Nach 26 Jahren Bauzeit sind nun alle baulichen Arbeiten an der 130 Kilometer langen Strecke abgeschlossen. Ab Dezember 2025 wird es möglich sein, in nur 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt zu reisen – ein Meilenstein in der Verkehrsinfrastruktur der Steiermark und Kärnten.

Inbetriebnahmephase startet mit Testfahrten

Bevor die ersten Züge rollen können, stehen noch Monate intensiver Tests an. Im kommenden Jahr werden über 15.000 Testkilometer gefahren – es sind mehr als 70 Testfahrten geplant. Dabei wird die Strecke unter extremen Bedingungen geprüft, mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h bei Hochtastfahrten und genauen Tests des Zugsicherungssystems.

Feinschliff am Bahnhof Weststeiermark: Der neue Verkehrsknotenpunkt wird bis Frühjahr 2025 fertiggestellt.

Schulungen und Vorbereitung auf den Betrieb

Nicht nur die Technik wird getestet, auch die Menschen hinter dem Betrieb bereiten sich vor. Lokführer werden im Simulator auf die Strecke geschult und Rettungskräfte sowie Feuerwehrleute üben verschiedene Szenarien. Gleichzeitig werden auch die Mitarbeiter in den Bahnhöfen auf den neuen Betrieb vorbereitet.

Feinschliff für Bahnhof Weststeiermark

Ein weiteres Highlight ist der neue Bahnhof Weststeiermark, der im Frühjahr 2025 fertiggestellt wird. Mit neun Gleisen, 450 Parkplätzen und einer Anbindung an das Radwegenetz sowie E-Mobilität bietet der Bahnhof eine optimale Vernetzung der Region mit der Koralmbahn.

Politische Unterstützung und Ausblick

Leonore Gewessler (Grüne), Bundesministerin für Klimaschutz, betonte, dass die Koralmbahn einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz leisten wird. Auch Landesrat Werner Amon (ÖVP) sieht in der Koralmbahn eine positive Entwicklung für die Region und den europäischen Korridor. „Mit der Koralmbahn entsteht ein neuer Lebens- und Wirtschaftsraum, der die Steiermark und Kärnten nachhaltig verändern wird.“