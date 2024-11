Wohnung bei Brand zerstört: Villacherin bekommt neues Zuhause

Ein Tag nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Untere Fellach steht fest: Die Küche ist unbenutzbar, zudem ist der Raum völlig verrußt. Die betroffene Mieterin hat leichte Verletzungen erlitten, konnte jedoch bereits aus ärztlicher Versorgung entlassen werden. Noch tiefer aber sitzt immer noch der Schock: „Es war echt dramatisch. Als ich vom Bad zurück in die Küche lief, stand der Herd und ein Teil der Küche bereits in Flammen. Vor allem die Rauchentwicklung war enorm. Zum Glück ist gerade meine Freundin Julia, die zu mir auf Besuch kommen wollte, in die Wohnung gekommen – sie hat mich dann teilweise auf allen Vieren aus der Küche gezerrt!“ Die Brandursache war ein Topf am Herd, der Feuer gefangen hat.

„Wir stellen unserer Mieterin für die Dauer der Sanierung gerne eine Ersatzwohnung zur Verfügung“

„Meine heimat“-Vorstandsmitglied Andreas Stroitz, für die Sicherheit bei der Baugenossenschaft zuständig, machte sich heute gemeinsam mit Prokurist Alfred Groyer ein Bild vor Ort. Dabei boten sie der betroffenen Mieterin entsprechende Hilfe in dieser Notsituation an: „Wir stellen unserer Mieterin für die Dauer der Sanierung gerne eine Ersatzwohnung zur Verfügung – natürlich kostenlos!“ Weiters hilft unsere Baugenossenschaft, so Stroitz, mit dem Technischen Service bei der Entsorgung des kaputten Hausrats.

©meine heimat „Meine heimat“-Vorstandsmitglied Andreas Stroitz, für die Sicherheit bei der Baugenossenschaft zuständig, machte sich heute gemeinsam mit Prokurist Alfred Groyer ein Bild vor Ort.

„Sie waren in kürzester Zeit vor Ort und haben noch viel Schlimmeres verhindert“

Die betroffene Mieterin Leonie Ressmann dankt allen für die Hilfeleistung und die Unterstützung in dieser Ausnahmesituation: „Herzlichen Dank der ,meine heimat´ für die Unterstützung und Hilfeleistungen.“ Ganz besonders bedanken möchte sie sich auch bei den Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach, Fellach und der Hauptfeuerwache Villach, die bei der Brandbekämpfung im Einsatz standen. „Sie waren in kürzester Zeit vor Ort und haben noch viel Schlimmeres verhindert. Danke auch meiner Freundin Julia, die mich aus der Wohnung gebracht und auch meiner Nachbarin, die die Feuerwehr alarmiert hat. Danke allen dafür!“