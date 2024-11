Landeshauptleute setzen Forderungen an neue Bundesregierung

Veröffentlicht am 28. November 2024, 13:17 / ©Montage: LPD Kärnten/Erich Varh

Die Landeshauptleutekonferenz in Traunkirchen (Oberösterreich) stand ganz im Zeichen wichtiger Anliegen für Österreich. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser nutzte die Gelegenheit, um zentrale Themen wie gerechte Stromnetztarife und eine regionsfreundliche EU-Förderpolitik auf die Agenda zu setzen.

Gleiche Stromnetztarife für alle: Eine langjährige Forderung

Ein großes Thema: die ungerechten Stromnetztarife. In ländlichen Regionen wie Kärnten zahlen Menschen oft höhere Kosten für die Stromnetze als in Städten. „Das ist unfair“, sagt Kaiser in einer Presseaussendung des Land Kärntens. „Wenn es bei der Autobahn-Vignette und Handyverträgen einheitliche Tarife gibt, warum nicht auch beim Strom?“ Bei der Konferenz wurde beschlossen, dass die Bundesregierung das System der unterschiedlichen Stromtarife überprüfen soll.

EU-Förderungen: Die Regionen stärken

Ein weiteres Anliegen Kaisers: EU-Fördermittel. Es gebe Pläne, diese stärker zentral zu verwalten, was regionale Projekte benachteiligen könne. „Die Regionen wissen am besten, wofür das Geld eingesetzt werden soll“, betont Kaiser. Eine Zentralisierung soll den Zusammenhalt in Europa gefährden können.

Forderungspapier mit 16 Punkten

Die Landeshauptleute haben ein 16-Punkte-Programm erstellt, das sie an die neue Bundesregierung richten. Darin geht es unter anderem um:

Gesundheit und Pflege: Mehr Pflegekräfte und bessere Ausbildungsmodelle.

Mehr Pflegekräfte und bessere Ausbildungsmodelle. Katastrophenschutz: Mehr Geld für Prävention und schnelle Hilfe.

Mehr Geld für Prävention und schnelle Hilfe. Arbeitsmarkt: Schnellere Integration von Fachkräften aus dem Ausland.

Schnellere Integration von Fachkräften aus dem Ausland. Mobilität: Ausbau von Straßen, Bahnstrecken und öffentlichem Verkehr.

Ausbau von Straßen, Bahnstrecken und öffentlichem Verkehr. Illegale Straßenrennen: Härtere Strafen zur Sicherheit der Bevölkerung.

Zusammenarbeit für eine gerechte Zukunft

„Die Herausforderungen – von der Energiekrise bis zur Pflege – können wir nur gemeinsam lösen“, so Kaiser. Er ruft zu einer engen Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden auf. „Es geht um gerechte Lösungen für alle in Österreich.“