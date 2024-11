VinziNest wird modernisiert: 1,9-Millionen-Euro-Sanierung gestartet

Das VinziNest in Graz, die größte Notschlafstelle der Steiermark, wird bis 2026 umfassend renoviert. In den kommenden zwei Jahren investieren die VinziWerke rund 1,9 Millionen Euro, um die Einrichtung sowohl modern als auch nachhaltig zu gestalten. Während der Bauarbeiten bleibt der Betrieb der Unterkunft für obdachlose Menschen dank eines Ausweichquartiers vollständig aufrecht.

Ein wichtiger Rückzugsort für Menschen in Not

Seit 1992 bietet das VinziNest Schutz und Unterkunft für Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen auf der Straße leben. Die Einrichtung wurde ursprünglich in einer stillgelegten Strickerei eröffnet und hat sich seitdem zu einem zentralen Anlaufpunkt für obdachlose Männer und Frauen entwickelt. 2006 kam der VinziSchutz, ein zusätzlicher Bereich für Frauen, hinzu.

Größte Notschlafstelle der Steiermark muss dringend saniert werden

Mit 120 Schlafplätzen ist das VinziNest heute die größte Notschlafstelle in der Steiermark. Doch das Gebäude, das 1999 zuletzt generalsaniert wurde, ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig. „Der Zustand des Gebäudes ist leider desolat“, erklärt Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke. Eine umfassende Renovierung sei daher dringend notwendig, um den Betrieb auch in Zukunft aufrechterhalten zu können.

Die Finanzierung der Sanierung Ein Großteil der Kosten wird durch öffentliche Förderungen gedeckt: Das Land Steiermark übernimmt 600.000 Euro , abgewickelt über die Stadt Graz. Die Stadt Graz selbst stellt 400.000 Euro zur Verfügung. Die Diözese Graz-Seckau trägt mit 500.000 Euro bei.

Die restlichen 400.000 Euro werden durch Spenden und Sponsoren aufgebracht. Als Hauptsponsorin beteiligt sich die Holding Graz mit 90.000 Euro an dem Projekt. „Ohne die Unterstützung der öffentlichen Hand und unserer Sponsor*innen wäre dieses Projekt nicht realisierbar“, betont Nicola Baloch. Die Renovierung wird in mehreren Phasen durchgeführt, wobei die Finanzierung größtenteils gesichert ist.

Sanierung in mehreren Phasen

Die Sanierung des VinziNest wird in mehrere Phasen unterteilt. Zunächst wird ein Zwischenquartier in Liebenau eingerichtet, in das die BewohnerInnen während der Bauarbeiten umziehen. In dieser Übergangsunterkunft werden die notwendigen Anpassungen vorgenommen, um den Betrieb ohne Unterbrechung fortzuführen.

VinziNest bekommt moderne Schlafsäle und nachhaltige Energieversorgung

Im ersten Bauabschnitt wird der Bereich VinziSchutz umfassend renoviert. Das Dach wird erneuert, die Fluchtwege werden verbessert und technische Einrichtungen auf den neuesten Stand gebracht. Zudem wird eine Photovoltaikanlage installiert, die künftig zur Energieversorgung des Gebäudes beitragen soll, und das Flachdach wird begrünt. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Modernisierung des VinziNest. Die Schlafsäle werden mit besseren Belüftungssystemen ausgestattet, und durch abgetrennte Bereiche erhalten die Bewohner*innen mehr Privatsphäre. Zusätzlich wird eine Dachterrasse geschaffen, die den Menschen im VinziNest einen Aufenthaltsort im Freien bietet. Am Ende der Sanierung wird es 94 Betten statt der bisherigen 120 geben, doch die Lebensqualität der Bewohner*innen soll erheblich verbessert werden. Notbetten bleiben weiterhin verfügbar, um in Spitzenzeiten niemanden abweisen zu müssen.

Spenden und Unterstützung weiterhin erforderlich

Seit dem Jubiläum 2022 sammeln die VinziWerke für die Sanierung des VinziNest und konnten bereits 65.000 Euro aufbringen. Dennoch sind weiterhin Spenden erforderlich, um den Eigenanteil der Renovierung zu finanzieren. Spenden können auf das folgende Konto überwiesen werden: IBAN: AT21 2081 5000 4587 8915 „Es geht nicht nur darum, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten, sondern ihnen auch eine neue Perspektive und bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen“, sagt Baloch abschließend. „Wir sind dankbar für die Unterstützung von Land, Stadt, Diözese und unseren Sponsoren, die uns dieses wichtige Projekt ermöglichen.“