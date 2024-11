Nahversorger am Villacher Hauptplatz schließt nach weniger als sechs Monaten

Die Nahversorgung am Villacher Hauptplatz endet schneller als erwartet: Nach nur knapp sechs Monaten schließt das Geschäft in der Hausnummer 11 seine Türen. Die Eröffnung des Nahversorgers war von vielen Villachern lange gefordert worden. Wir haben berichtet: Lebensmittelhandel am Hauptplatz nimmt Form an.

Schwache Nachfrage und „vergessene Einkäufe“

Koschier erfüllte diesen Wunsch im Sommer und kombinierte ein Angebot aus Lebensmitteln, Snacks und einem Automatenbetrieb, der rund um die Uhr zugänglich war. Zu kaufen gab es von Sauerrahm, Fleisch, Getränken bis hin zu Chips und Süßigkeiten für den Heißhunger. Vor dem Geschäft gibt es bereits einige Sitzmöglichkeiten. Der Laden soll von der Kundschaft nur sporadisch besucht, oft lediglich für kleinere, vergessene Einkäufe. Regelmäßige Besuche blieben aus. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet soll der Nahversorger geschlossen bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 13:48 Uhr aktualisiert