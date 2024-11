Tiefe Trauer: Kamerad „Ose“ verstorben – „Ein letztes Gut Heil“

Mit großer Betroffenheit und unermesslichem Schmerz: Die Feuerwehr Bad Eisenkappel trauert über den plötzlichen Tod ihres geschätzten Kameraden HFM Christian Osojnik. Der 33-Jährige kam am frühen Donnerstagmorgen bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der L130 Luscha Straße in der Nähe von Bad Eisenkappel ums Leben. Wir haben berichtet: Tragisch: Tödlicher Unfall am Morgen in Bad Eisenkappel

Seit dem 16. Lebensjahr bei der Feuerwehr

Christian Osojnik, liebevoll „Ose“ genannt, war seit seinem 16. Lebensjahr ein engagierter und leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Sein Einsatz für die Gemeinschaft und seine Kameraden wurde hoch geschätzt. Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr heißt es:

Lieber Ose, wir danken Dir von Herzen für Deinen unermüdlichen Einsatz bei der Feuerwehr und für die Bevölkerung. Die Erinnerung an Dich wird immer in unseren Herzen bleiben. Ein letztes Gut Heil! Wir sprechen der Familie Kummer/Osojnik unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

„Für immer geliebt und für immer vermisst“

Die Perchtengruppe Bad Eisenkappel trauert um ein geschätztes Mitglied, wie aus einem Facebook-Post hervorgeht. Mit Worten voller Emotionen und Dankbarkeit nehmen sie Abschied und halten fest: „Die Menschen, die von uns gehen und die wir lieben, verschwinden nicht. Sie sind immer an unserer Seite. Jeden Tag, ungesehen, ungehört & dennoch immer ganz nah bei uns. Für immer geliebt und für immer vermisst bleibst du in unserem 🖤.“ Aus Respekt und in Trauer wurde der für Samstag geplante Perchtenlauf abgesagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 14:01 Uhr aktualisiert