Verdächtige in Kärnten mit Luxuswaren im Auto festgenommen

Symbolfoto

Symbolfoto Die Polizei stoppte am gestrigen Mittwochabend, dem 27. November 2024, in Spittal an der Drau zwei Verdächtige, die hochpreisige Kopfhörer und Parfüms im Auto hatten. Spittal an der Drau Diebstahl

Die Polizei stoppte am gestrigen Mittwochabend, dem 27. November 2024, in Spittal an der Drau zwei Verdächtige, die hochpreisige Kopfhörer und Parfüms im Auto hatten.