Neue Galerie Graz zeigt Highlights aus der Sammlung „Selection“

Veröffentlicht am 28. November 2024, 14:21 / © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek (c) Bildrecht Wien, 2024

Die Sammlung der Neuen Galerie Graz wurde seit jeher nicht nur durch Ankäufe, sondern auch durch Schenkungen und Stiftungen erweitert. Mit großzügigen privaten Schenkungen – u. a. von Norli und Hellmut Cerny, Helmut Suschnigg, Regine Ploner sowie zahlreichen Künstler*innen – und durch viele Dauerleihgaben konnte in den letzten Jahren eine Qualitätsverdichtung erreicht werden. Die dauerhafte Präsentation, die jährlich geringfügig adaptiert wird, ermöglicht nun die Präsentation spezieller Themenbereiche und die Sichtbarmachung von Neuzugängen. Da sich auch diese Dauerausstellung mit „Highlights“ aus dem Bestand beschäftigt, ist die Frage berechtigt: Was sind „Highlights“, wer bestimmt ihren Status?

Das Publikum hat abgestimmt

Eine Publikumsumfrage im Rahmen der Ausstellung Show! führte zu einem überraschenden Ergebnis, das nun in die Neuauswahl eingeflossen ist. Somit hat in der Neuen Galerie Graz erstmals das Publikum einen aktiven Anteil an einer Sammlungspräsentation. Darin zeigt sich das republikanische, bürgerliche Bewusstsein derer, die das Museum als „ihres“ begreifen und dessen Besitz als kollektiven Schatz. In diesem Gedanken liegt sowohl die Stärke der Gesellschaft als auch die ihrer Institutionen – in unserem Fall des Museums als Ort gemeinsamen Bemühens. In Kooperation mit dem Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz wurden rund 230 Personen persönlich befragt. Diese sehen deutlich das Stadtende von Egon Schiele und den Erzberg von Herbert Boeckl auf den ersten Plätzen, überraschend landete der Maler Liu Xiaodong mit Trees growing out of swimming pool auf dem dritten Platz.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek „Selection“ ist eine verdichtete Präsentation der Sammlung der Neuen Galerie Graz, die insgesamt rund 70.000 Werke umfasst.

Die Vorliebe des Grazer Publikums für den chinesischen Künstler wird besonders deutlich bei der Abstimmung mittels Wahlkarte, die in der Ausstellung Show! zur Wahl persönlicher „Highlights“ einlud. Sein „Siegerbild“ wurde 2012 eigens für seine erste Ausstellung in Österreich im Kunsthaus Graz angefertigt. Dort erhielt das Gemälde oft inklusive der dazugehörenden Videos mit 30 am meisten Stimmen. Yves Kleins Venus bleu folgt mit 29 Stimmen sehr dicht dahinter. Maria Egners Bild Blühendes Mohnfeld und Herbert Boeckls Erzberg liegen mit je 22 Stimmen bei den Wahlkarten auf dem dritten Platz. Egon Schiele – sowohl das Gemälde Stadtende als auch seine Zeichnungen – ist bei dieser Abstimmung ebenfalls sehr beliebt. Mit 33 Stimmen erhält er als Künstler die meisten Stimmen. Insgesamt haben 665 Personen mittels Wahlkarte ihre Stimme abgegeben.

Eine Reise von 1800 bis heute

Die Ausstellung Selection umfasst die Zeit von 1800 bis jetzt und folgt damit dem Sammlungszeitraum der Neuen Galerie Graz. Die Werke des 19. Jahrhunderts folgen kunsthistorischen Kategorien – Landschaftsmalerei, Städtebild, Porträt, Akt etc. Diese Einteilung würde die heutige Kunst nur unzureichend erfassen. Selection versucht daher – wie auch schon die vorangegangene Sonderausstellung Show! – die klassischen inhaltlichen Kategorien in einer historischen Ebene im Parcours beizubehalten und sie gleichzeitig mit späteren, bis hin zu gegenwärtigen Exponaten zu begleiten bzw. zu kommentieren. Selection soll eine Reise von 1800 bis heute ermöglichen. In diesem Zeitraum, in dem sich unser Lebensraum und der Mensch selbst grundsätzlich verändert haben, sind bedeutende und ergreifende Bilder entstanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 14:23 Uhr aktualisiert