Familienfreundliches Krampustreiben in Hart bei Graz

Am 8. Dezember 2024 ab 16 Uhr lädt die Gemeinde Hart bei Graz zum Krampuslauf ein.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 14:50 / ©Pixabay

Es ist ein schaurig-schönes Spektakel, wenn sich über 100 Krampusse zum Schaulauf am Sportplatz versammeln. Laute Gesellen mit langen Hörnern, furchterregenden Masken, rasselnden Ketten und lauten Glocken und Schellen, machen Lärm und versetzen die Zuschauer in Staunen und vielleicht auch in Angst.

Kinderfreundliches Krampustreiben

Kinder brauchen aber keine Angst zu haben: Von 16 bis 17 Uhr wird der Nikolaus auftreten, die Nikolausgeschichte wird verlesen und die Krampusse sind „handzahm“. Für jedes Kind hat der Nikolaus auch eine kleine Überraschung bereit.

Krampuslauf

Ab 17 Uhr marschieren die neun Krampusgruppen – in sicherer Entfernung hinter Absperrungen – mit schaurig-schönen Masken und zotteligen Gewändern auf und schwingen ihre langen Ruten. Ein Krampus-Spektakel zum Zuschauen, Fürchten und Mitfeiern. Der SV SMB Pachern und der Elternverein sorgen für Verpflegung.

Fixierte Gruppen 1.) Stoa Riegl gfrasta

2.) Hollnegger Schlossteifln

3.) Stoabruch Teifl Oberhaag

4.) Kasematten Teufel

5.) Zorus Pass

6.) Schworze Knecht

7.) Höllenteufel Wettmannstätten

Für Sicherheit ist gesorgt

Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Hart bei Graz in Zusammenarbeit mit dem SV Pachern und dem Elternverein der VS Pachern ausgerichtet. Wichtiger Hinweis: Alle Krampusgruppen sind familienfreundlich, mit Nummern registriert und bleiben hinter den Absperrungen. Ordner des SV Pachern sorgen für zusätzliche Sicherheit, die Rettung ist vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 14:53 Uhr aktualisiert