Leibnitz und Murau: Bezirksmannschaften unter neuer Leitung

Ab 1. Dezember 2024 stehen die Bezirkshauptmannschaften Leibnitz und Murau unter neuer Leitung. Heute (28.11.2024) überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang in der Grazer Burg die Ernennungsdekrete an die neue Bezirkshauptfrau Karin Wiesegger-Eck (Leibnitz) und den neuen Bezirkshauptmann Peter Plöbst (Murau). „Dank ihren im Bewerbungsverfahre unter Beweis gestellten Kompetenzen und Führungsqualitäten sowie der langjährigen Erfahrung in der Verwaltung sind Karin Wiesegger-Eck und Peter Plöbst bestens als Behördenleiterin und Behördenleiter geeignet. Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg in der Ausübung der verantwortungsvollen Tätigkeit“, unterstreichen Drexler und Lang.

Bezirkshauptmannschaften unter neuer Leitung Bezirkshauptmannschaft Leibnitz: Karin Wiesegger-Eck, Jahrgang 1965, ist seit 2000 als Juristin an der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz beschäftigt. Von 2001 bis 2012 leitete sie das Sicherheitsreferat der Behörde, seit dem Jahr 2012 das Anlagenreferat. Im Oktober 2023 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin der BH Leibnitz ernannt. Bezirkshauptmannschaft Murau: Peter Plöbst, Jahrgang 1965, war ab dem Jahr 1992 als Referatsleiter des Referats Wirtschaftswesen, Kunst und Kultur, Schulangelegenheiten an der damaligen Bezirkshauptmannschaft Judenburg tätig. Ab 2005 fungierte er als Leiter des Anlagenreferats und Bezirkshauptmann-Stellvertreter der BH Judenburg, die ab 2012 durch die Fusion mit der BH Knittelfeld zur BH Murtal wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 15:16 Uhr aktualisiert