„Adler“ sind auswärts gefordert: Liga-Doppel gegen Pioneers und Asiago

Am morgigen Freitag müssen die “Blau-Weißen” zum Duell mit Asiago Hockey nach Italien (Pala Hodegart, Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. Tags darauf gastieren sie bereits bei den Pioneers Vorarlberg (Vorarlberghalle, Beginn: 19:30 Uhr). Für die “Adler” dürften beide Partien im Hinblick auf eine etwaige (direkte) Playoff-Qualifikation absolut richtungsweisend werden – zwei Siege wären zweckdienlich, um den Anschluss an die Top-6 nicht zu verlieren.

Die Ausgangssituation

Die “Adler”, aktuell mit 24 Punkten auf Platz 9 liegend, sind nach der guten Leistung gegen den HC Bozen bis in die Haarspitzen motiviert, das Auswärts-Doppel in Asiago und Feldkirch erfolgreich zu gestalten. Mit sechs Zählern aus den beiden Begegnungen könnte “Blau-Weiß” den Abstand auf die Top-6 verringern und sich in Schlagdistanz für die direkte Playoff-Qualifikation bringen.

Die letzten fünf Duelle in Folge gewonnen

Asiago Hockey dürfte wohl insgeheim der Lieblingsgegner der Villacher sein, gewann “Blau-Weiß” doch die letzten fünf Duelle in Folge, verlor in der gesamten Historie gegen die Italiener nur ein einziges Mal. Aus neun Duellen gingen die “Adler” gleich achtmal als Sieger hervor, überzeugten dahingehend auch mit einer Torbilanz von 44:27. Aus der Sicht der “Blau-Weißen” zeichnet das direkte Duell der beiden Mannschaften ein positives Bild: Seit ihrer (Neu) Gründung bzw. Rückkehr in die Liga konnten die Vorarlberger gegen den EC iDM VSV nur zwei Siege aus neun Begegnungen davontragen. Ganze siebenmal blieb “Blau-Weiß” erfolgreich und das bei einer Torbilanz von 37:27.

Die Gegner

Sowohl Asiago Hockey (10. Platz) als auch die Pioneers Vorarlberg (13. Platz) benötigen, ebenso wie der EC iDM VSV, die Zähler, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Die Schwächen beider Teams sind primär in der Defensive festzumachen, mussten die Italiener doch bereits 80 Gegentreffer in 22 Spielen und die Vorarlberger 72 Verlusttreffer in 20 Begegnungen hinnehmen. Statistisch aber auch klar nachzuzeichnen ist, dass die Veneter mit 66 Treffern auch eine gehörige Portion an Offensive mitbringen, zudem mit Matteo Gennaro (10 Tore – 18 Assists – 28 Punkte) und Randy Gazzola (5 Tore – 20 Assists – 25 Punkte) die zwei punktbesten Spieler der Liga stellen. Auf Rang vier, direkt hinter VSV-Topscorer John Hughes, rangiert bereits Nick Saracino, für den neun Tore und vierzehn Assists zu Buche stehen.

Feldkircher wiesen bis dato eine Abschlussschwäche auf

Die sonst so offensivstarken Feldkircher wiesen in der heurigen Saison bis dato eine Abschlussschwäche auf, erzielten nur 45 Treffer. Die Scoring-Efficiency liegt aktuell nur bei 8,84 Prozentpunkten, was im ligaweiten Vergleich Rang neun bedeutet. Bester Scorer der Vorarlberg ist aktuell Josh Passolt, dem in 20 Begegnungen neun Treffer und acht Assists gelangen – bei einer Plus/Minus-Wertung von -13.

Personelles

Aus aktueller Sicht muss EC iDM Wärmepumpen VSV Head-Coach Tray Tuomie den Auswärts-Trip ohne den verletzten Daniil Kulintsev antreten.