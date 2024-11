2.000 Euro pro Monat: Kärntner bekommt jetzt jahrelang Extra-Geld

Am vergangenen Montag, den 25. November 2024, stand wieder eine „EuroDreams„-Ziehung am Programm. Während es in der ersten Kategorie keine Gewinnlose gab, hat ein glücklicher österreichischer Gewinner als Einziger in der zweiten Kategorie gewonnen – nur die „Traumzahl“ hat ihm gefehlt. In der zweiten Kategorie gibt es aber immerhin immer noch fünf Jahre lang monatlich 2.000 Euro extra.

Was ist „EuroDreams“? „EuroDreams“ ist eine Lotterie, die es in mehreren europäischen Ländern gibt (Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Luxemburg). Die Lotterie gibt es seit 6. November 2023. Um zu gewinnen, muss man die richtige Kombination aus sechs Zahlen zwischen eins und 40 und der „Traumzahl“ zwischen eins und fünf haben. Hat man alle sechs Zahlen und die Traumzahl richtig, dann lockt der Hauptgewinn von 20.000 Euro pro Monat, den man 30 Jahre lang bekommt – aufsummiert sind das 7,2 Millionen Euro. Hat man „nur“ die sechs Zahlen richtig und die Traumzahl falsch, bekommt man fünf Jahre lang monatlich 2.000 Euro extra – aufsummiert sind das 120.000 Euro.

Zweiter „EuroDreams“-Gewinn in Kärnten innerhalb kurzer Zeit

Wie die „Österreichischen Lotterien“ auf Nachfrage von 5 Minuten erklären, wurde das Glückslos in Kärnten eingelöst: „Es war ein EuroDreams-Normalschein.“ Übrigens: Es ist noch gar nicht so lange her, da hat ein Kärntner bei „EuroDreams“ in der ersten Kategorie gewonnen. Mehr dazu hier: Traumgewinn bei EuroDreams: 30 Jahre lang 20.000 Euro monatlich für Kärntner.