Rührende Aktion: Baum der Erinnerung in Graz gedenkt Sternenkindern

Hunderte Sterne für Sternenkinder: Der Baum der Erinnerung steht ab 2. Dezember in der Grazer Innenstadt.

Hunderte Sterne für Sternenkinder: Der Baum der Erinnerung steht ab 2. Dezember in der Grazer Innenstadt.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 15:56 / ©Montage 5 Minuten / Rainer Juriatti

Vera Juriatti, Gründerin und Obfrau des Vereines „Mein Sternenkind“ möchte mit der Adventaktion ein öffentliches Zeichen für verstorbene Kinder setzen. „Gerade in der sogenannten ‚stillen Zeit‘ sehe ich eine gute Gelegenheit“, so die jüngst mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich Ausgezeichnete, „diese Stille, die oft im Herzen herrscht, nach außen sichtbar zu machen. Wer nicht die Möglichkeit hat, persönlich vorbeizukommen, kann mir eine Nachricht zukommen lassen und ich beschrifte den Stern, mache ein Foto davon und sende es den Eltern zu“. Ermöglicht wird das Projekt vom „Lendhafen“. Sternenkindeltern sind eingeladen, einen Holzstern mit dem Namen ihres Sternenkindes zu beschriften und auf einem der drei Weihnachtsbäume vor dem „Lendhafen“ am Mariahilferplatz anzubringen. Sterne und Beschriftungsutensilien werden vom Verein gratis zur Verfügung gestellt.

Stadt sieht „zeichenhafte Aktion“

„Weihnachten ist die Zeit der Familie und daher auch eine Zeit, die einen besonders an jene Menschen denken lässt, die man verloren hat“, so Stadtrat Dr. Günter Riegler zur Aktion des Vereines. „Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres für Eltern, als ein Kind zu verlieren. Das sind Schicksale, die einen zutiefst berühren, insbesondere, wenn man, so wie ich, selbst Vater ist. Die Adventaktion des Vereins ,Mein Sternenkind‘ ist ein schönes Zeichen des Gedenkens und der Gemeinschaft. Die Botschaft ist: Die Kinder sind nicht vergessen und ihre Eltern sind nicht alleine.“

Volksschule Viktor Kaplan mit Sternen dabei

Volksschülerinnen und -schüler der VS Viktor Kaplan bemalen derzeit im Rahmen der Kreativstunden kleine Holzsterne, die den Sternenkindeltern als Geschenk mitgegeben werden. Die kleinen Erinnerungsstücke sollen auf dem häuslichen Christbaum einen Platz finden können. Die Übergabe der von den Volksschülern gestalteten Sterne findet unter Beisein von Frau Mag. Andrea Keimel und Alexandra Gnezda vom Lendhafen sowie Stadtrat Günter Riegler am 3. Dezember um 9 Uhr beim „Baum der Erinnerung“ statt.

Besinnliches Kurzkonzert mit Kerzenentzünden am 8. Dezember

Am 8. Dezember, dem weltumspannenden 19-Uhr-Termin, dem Worldwide Candle Lighting Day, findet ab 18.30 Uhr ein kurzes Konzert der Grazer Musikerin Elisabeth Seibert statt, das durch Geschwisterkinder eines Sternenkindes ergänzt wird. Elisabeth Seibert ist leidenschaftliche Hobbymusikerin. Egal ob im Chor oder alleine – mit Gesang und Gitarre – das Musizieren ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Ihre Liebe zur Musik spiegelt sich auch in ihrer Tätigkeit als Tanzlehrerin wider.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 15:58 Uhr aktualisiert