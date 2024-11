Sportliches Jubiläum: Zehn Jahre Olympiazentrum Kärnten

Am 1. Dezember 2014 wurde das Olympiazentrum Kärnten im Sportpark Klagenfurt eröffnet. Heute, Donnerstag, wurde das zehnjährige Bestehen dieses sportinfrastrukturellen Leuchtturmprojektes im Sportpark Klagenfurt gefeiert.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 16:08 / ©LPD Kärnten/Kuess

In seiner Ansprache bezeichnete Sportreferent LH Peter Kaiser die Gründung des Olympiazentrum Kärnten als die wichtigste sportpolitische Entscheidung für den Spitzen- und Leistungssport in Kärnten. „Das Olympiazentrum Kärnten, als Teil eines riesigen Ensembles zeigt, wie toll sich der Sport in Kärnten weiterentwickelt hat. Die Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sportliche Erfolge ermöglichen. Das Olympiazentrum Kärnten wird vom Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen, die Athletinnen und Athleten auf dem Weg zur sportlichen Spitze begleiten“, sagte Kaiser und dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Olympiazentrums Kärnten.

Bedeutung der Olympiazentren

Der designierte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch verwies auf die Bedeutung der Olympiazentren für den österreichischen Spitzensport. „70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele in Paris haben die Angebote eines Olympiazentrums in Anspruch genommen“, berichtete Gosch. Gaby Madlener, ÖOC-Beauftragte für Olympiazentren, sagte: „Aus einer Gruppe, mit der Vision eines Olympiazentrums, ist über die Jahre ein professionelles Team mit einer ausgezeichneten Performance geworden.“ Florian Augsburger von der ÖOC-Beratungsgruppe erläuterte, wie wichtig der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den sechs österreichischen Olympiazentren ist.

Gründung des Sportmedizinischen Instituts im Jahr 1994

Landessportdirektor Arno Arthofer – er ist auch Leiter des Olympiazentrum Kärnten – ging auf die Geschichte des Olympiazentrum Kärnten ein, die mit der Gründung des Sportmedizinischen Instituts des Landes Kärnten durch Karl Schnabl, im Jahr 1994 begonnen hatte. Markus Salcher und Adrian Pertl schilderten, wie wichtig die Angebote des Olympiazentrum Kärnten für ihre eigene sportliche Entwicklung sind.

Rund 300 Sportler werden betreut

Im Olympiazentrum Kärnten werden rund 300 Sportler von einem 14-köpfigen Team ganzheitlich betreut. Das Angebot umfasst Sportmedizin, Sportwissenschaft, Sportpsychologie, Physiotherapie und Ernährungswissenschaft. Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, arbeitet das Olympiazentrum Kärnten eng mit den Sportfachverbänden und den anderen fünf österreichischen Olympiazentren zusammen. Auf Landesebene gibt es enge Kooperationen mit den dem SSLK (Schulsportleistungsmodell Kärnten), dem Heeresportleistungszentrum Faak am See, der Pädagogischen Hochschule, dem Universtitätssportinstitut, den Leistungszentren und den regionalen Vereinen.