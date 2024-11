Der Winter klopft an: So viel Schnee kommt die nächsten Tage in Österreich

Schneefall zieht durch das östliche Bergland: Winterliche Verhältnisse erwarten uns am Freitag und Samstag in manchen Regionen von Österreich

Mit einem Blick auf die aktuellen Prognosen von GeoSphere Austria erwarten uns am Freitag, dem 29. November, wieder winterliche Verhältnisse in den österreichischen Bergen. Besonders betroffen ist das östliche Bergland, das von früh bis spät mit Regen und Schnee zu rechnen hat. Auch das Alpen-Nordland wird von Schneefall und Regen nicht verschont bleiben und muss mit ähnlichen Wetterbedingungen rechnen. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe und sinkt im Laufe des Tages weiter ab.

Regionen mit den größten Schneemengen

Die größten Schneemengen werden in den östlichen Alpen, besonders in der Obersteiermark und an der Grenze Niederösterreichs, erwartet. Hier können in den höheren Lagen ab 700 Metern bereits am Vormittag die ersten Schneeflocken fallen. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Nachmittags auf etwa 500 Meter, allerdings wird der Schnee nicht lange liegen bleiben – in den tieferen Lagen sind nur vereinzelte Flocken zu erwarten. In Wien bleibt es trüb und regnerisch, der Schnee bleibt in der Stadt jedoch aus.

©Screenshot „zamg.at“ Im östlichen Bergland fällt fast den ganzen Freitag Schnee, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Metern, während im Westen und Süden sonniges Wetter herrscht.

Winterzauber in den Höhen: Bis zu 25 cm Schnee erwartet

Während der Schneefall in den Niederungen wenig anhalten wird, könnte es in den höheren Lagen abends bis zu 25 cm Schnee in Staulagen geben – besonders am Semmering, Rax und Schneeberg sowie in Teilen der Obersteiermark. In den Gebirgslagen wird der Schnee in der Nacht sogar noch etwas zunehmen.

Wie lange bleibt der Schnee?

In den niederen Lagen wird der Schnee wegen der noch sehr warmen Böden nur kurzzeitig liegen bleiben. Ein ganzes Winterwunder ist also eher nicht zu erwarten. Am Samstag könnten noch vereinzelte Schneeflocken in den niederösterreichischen Bergen fallen, doch auch diese werden kaum länger verweilen. Die Temperaturen schwanken je nach Region um die 8 Grad, was bedeutet, dass der Schnee in den tieferen Lagen schnell wieder schmelzen wird.

