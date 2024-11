Hunderte Teilnehmer beim 22. Altbergbau-Kolloquium in Leoben

Das 22. Altbergbau-Kolloquium fand an der Montanuniversität Leoben statt.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 16:38 / © A. Schäfer

In zwanzig hochkaratigen Vorträgen wurden neue Erkenntnisse und technische Lösungen präsentiert, die für Expertinnen und Experten aus den Bereichen Geotechnik, Bergbau, Geologie und Bauingenieurwesen von großer Bedeutung sind. Das diesjährige Kolloquium bot eine Plattform, um neue Ergebnisse und Arbeitsmethoden in den Bereichen Erkundung, Bewertung, Sicherung und Verwahrung von untertägigem Altbergbau sowie anderen ehemals bergmännisch genutzten Hohlräumen vorzustellen. Die Teilnehmerinnen hatten die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Forschung und Technik zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

© A. Schäfer

22. Altbergbau-Kolloquium

Die Kolloquiumreihe „Altbergbau“ findet seit 2001 jährlich statt und wird von den Fachinstituten für Geotechnik, Markscheidewesen und Bergbau der Universitäten TU Bergakademie Freiberg, TU Clausthal, Montanuniversität Leoben, der TH Georg Agricola Bochum sowie dem Arbeitskreis Altbergbau der DGGT (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.) in Kooperation mit dem DMV (Deutscher Markscheider-Verein e.V.) getragen.

