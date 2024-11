Besondere Modenschau: Die Grazer Oper wird zum Laufsteg

Am 4. Dezember

In Kombination mit dem wöchentlichen Espressokonzert am 4. Dezember im Café Stolz (Spiegelfoyer) wird die Oper Graz zum Laufsteg. Schüler des 4. Jahrgangs B der Modeschule am Ortweinplatz haben die Protagonisten von Richard Wagners großer romantischer Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ aus der Perspektive der Gegenwart modisch interpretiert

Tannhäuser auf dem Laufsteg

Spiritus rector dieser außergewöhnlichen Kooperation ist der Vorstand des Wagner Forum Graz. Auf seine Initiative haben sich die jungen Designer ein Jahr mit Tannhäuser, Elisabeth, Venus und Wolfram auseinandergesetzt und ihre eigenen textilen Assoziationen auf Papier gebracht. Entstanden sind zahlreiche unterschiedliche Entwürfe, von denen zwölf im Atelierunterricht realisiert wurden und jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Kombiniert ist die Schau mit einem 15-minütigen Minikonzert, in dem Mareike Jankowski, Corina Koller und Nikita Ivasechko, begleitet von Studienleiter Günter Fruhmann am Klavier, Höhepunkte aus der gefeierten Eröffnungsproduktion der Oper Graz präsentieren.