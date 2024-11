Winterwunderland: 14.250 Besucher beim Veldener Advent

Am vergangenen Freitag öffnete der Veldener Advent seine Tore und verzeichnete 14.250 Besucher am ersten Wochenende.

Der Veldener Advent lockte bereits am ersten Eröffnungswochenende 14.250 Besucher an den Wörthersee. „Das bedeutet ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und Allzeithoch. Damit ist der Veldener Advent in seinem 21. Bestandsjahr so beliebt wie noch nie“, so die Veldener Tourismus Gesellschaft.

Der Wörthersee in der kalten Jahreszeit

Auch in der kalten Jahreszeit macht der Wörthersee so einiges her. Bei funkelnden Lichtern kann man an den Uferpromenaden warmem Glühwein, Mandeln und andere kulinarische Köstlichkeiten genießen. „Unser Advent- und Wintermarkt ist mittlerweile die tragende Säule in der Wintersaison in Velden. Er ist ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Vernetzung von Tourismus, Handel und Kultur und erzeugt einen Mehrwert, der weit über die Adventzeit hinausreicht,“ so Hannes Markowitz Geschäftsführer Veldener Tourismus Gesellschaft.