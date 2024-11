Drama am Margaretengürtel: Autofahrer bedroht Kontrahenten mit Messer

Wilder Streit am Steuer: Messerangriff und Sachbeschädigung in Wien-Margareten.

Wilder Streit am Steuer: Messerangriff und Sachbeschädigung in Wien-Margareten.

Ein heftiger Streit zwischen zwei Autofahrern sorgte am Mittwoch, dem 27. November 2024, im Bereich des Wiedner Gürtels und des Margaretengürtels in Wien-Margareten für einen Polizeieinsatz. Nach Angaben von Zeugen geriet die Auseinandersetzung während der Fahrt außer Kontrolle. Mehrere riskante Fahrmanöver endeten schließlich in einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Messerangriff am Margaretengürtel

Besonders brisant: An der Kreuzung Margaretengürtel mit der Gießaufgasse zog einer der beiden Männer laut Aussagen eines Zeugen ein Springmesser, bedrohte seinen Kontrahenten und beschädigte dessen Fahrzeug mutwillig. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie einen 48-jährigen Mann und dessen Ehefrau mit ihrem beschädigten Fahrzeug vor. Beide Personen waren leicht verletzt. Der zweite Lenker, ein 36-Jähriger, flüchtete zunächst, konnte jedoch in der Nähe aufgespürt werden. Sein Fahrzeug, das parkend in der Josef-Schwarz-Gasse entdeckt wurde, wies ebenfalls Schäden auf.

Bekannter Straftäter: Verdächtiger mit krimineller Vorgeschichte festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass der 36-Jährige das Messer in einem Grünstreifen entsorgt hatte. Die Polizei konnte die Waffe sicherstellen. Nach telefonischem Kontakt erschien der Mann am Tatort und wurde aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Der Verdächtige ist laut Polizei kein Unbekannter und wurde mehrfach strafrechtlich angezeigt.