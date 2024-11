Sekundenschlaf: 24-jähriger Lenker prallt ungebremst gegen Baum

Der 24-jährige Fahrer aus der Schweiz verunglückte bei einem Alleinunfall in Hard und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 17:52 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, den 28. Novembers 2024, ereignete sich auf der L202 zwischen Hard und Fußach ein Unfall. Der 24-jährige Fahrer aus der Schweiz verlor offenbar aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich zu.

Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert: Totalschaden am Fahrzeug

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte ins LKH Bregenz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Wagen wurde als Totalschaden eingestuft. Laut Polizei war der Fahrer weder alkoholisiert noch durch andere Substanzen beeinträchtigt. Weitere unbeteiligte Personen waren nicht in den Vorfall verwickelt.