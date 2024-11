KUG-Schauspiel-Absolventin mit Nestroy-Preis ausgezeichnet

Seit der Spielzeit 23/24 ist sie festes Ensemblemitglied ebendort. Ausgezeichnet wurde Gökçen als „Bester Nachwuchs Schauspiel“ für ihre Rolle als Clarice in „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni. „Irem Gökçen hat dem Wiener Volkstheater gerade noch gefehlt. Das ist wortwörtlich zu nehmen, denn die in Istanbul und Graz ausgebildete Schauspielerin hat am Haus bereits ein halbes Dutzend Rollen im Köcher und das, obwohl sie dem Ensemble erst seit einer Spielzeit fest angehört. Als venezianische Kaufmannstochter Clarice in Goldonis Der Diener zweier Herren vollbringt sie es, ihre komödiantisch-tänzerische Energie dann, wenn ihr der Weckruf des Patriarchats sein wahres Gesicht zeigt, in unerbittlichen Furor umzumünzen. Aus gutgläubiger Freude wird rasender Protest gegen die Femizid-Relativierer aus ihrer Verwandtschaft. Beweis erbracht: Gökçen kann Vulkan“, so Jury-Mitglied Margarete Affenzeller.

Christoph Luser ebenfalls mit „Nestroy“ ausgezeichnet

Neben Irem Gökçen erhielt mit Christoph Luser ein weiterer KUG-Absolvent einen „Nestroy“. Der Burgschauspieler wurde für seine Doppelrolle als Jedermanns guter Gesell/Teufel im Salzburger „Jedermann“ für die „Beste Darstellung einer Nebenrolle“ ausgezeichnet.