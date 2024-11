Kunstuniversität Graz trauert um Marianne Kroemer

Ihre Laufbahn als Musikpädagogin begann die 1929 in Bruck an der Mur geborene Marianne Kroemer 1949 direkt nach Abschluss ihres Studiums an der städtischen Musikschule in Kapfenberg. Außerdem unterrichtete sie am Odilieninstitut in Graz und am heutigen Johann-Joseph-Fux-Konservatorium des Landes Steiermark. An der KUG wirkte sie ab 1964, zunächst als Lehrbeauftragte, dann als Bundeslehrerin, ab 1983 war sie Außerordentliche Hochschulprofessorin, von 1985 bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 1997 Ordentliche Hochschulprofessorin. Insgesamt war Kroemer 33 Jahre am Haus – und weit über Ihre aktive Zeit hinaus bekannt als prägende Pädagogin und Netzwerkerin, die Menschen zusammenbrachte. In diesem Sinne gründete sie 1972 die ESTA – European String Teachers Association – als eine europaweite Vernetzungsplattform.

Kroemer war Pionierin der forschungsbasierten Instrumentalpädagogik

Mit der systematischen Sammlung und vergleichenden Untersuchung unterschiedlicher Geigenschulen wurde Kroemer zu einer Pionierin der forschungsbasierten Instrumentalpädagogik – und der Förderung junger Talente. Ihr Leitspruch, erinnert sich Nachfolgerin und Institutsvorständin Anke Schittenhelm, stammte von Leo Tolstoi: „Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude“

Kroemer war „vielen Menschen eine wichtige Mentorin“

„Marianne Kroemer habe ich als eine offene, interessierte, stets unterstützende Kollegin erlebt, die vielen Menschen eine wichtige Mentorin war“,so Rektor Georg Schulz. „Sie hat in der Professionalisierung der Instrumentalpädagogik Maßstäbe gesetzt und zugleich mit der ESTA-Gründung die Internationalisierung der KUG vorangetrieben.“ Aus Anlass des 50-Jährigen ESTA-Jubiläums, das – wie der von ihr geleitete Gründungskongress – an der Kunstuniversität Graz stattfand, wurde Marianne Kroemer mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, 1.Klasse und dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz ausgezeichnet.

