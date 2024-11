Zehntausende Euro weg! Kärntner Firma fiel Betrügern zum Opfer

Eine Firma aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stieß auf das Inserat und nahm Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer auf.

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 28. November 2024, 18:47 / ©5 Minuten

Ein bislang unbekannter Täter bot über eine Internetplattform für landwirtschaftliche Geräte eine Zugmaschine zu einem Preis von mehreren zehntausend Euro an. Als Verkäufer wurde eine Firma mit Sitz in Deutschland angegeben. Eine Firma aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stieß auf das Inserat und nahm über die angegebene Telefonnummer Kontakt zum Verkäufer auf.

Zehntausende Euro bezahlt, Ware wurde nie geliefert

Die weitere Verkaufsabwicklung wurde über einen Messengerdienst und eine weitere Telefonnummer geführt. Die vom Beschuldigten übermittelten Daten, wie Firmennummer und Fahrgestellnummer von der Zugmaschine, wurden von der Firma überprüft und es konnte keine Ungereimtheiten festgestellt werden. Nach Erhalt der Rechnung wurde der Kaufpreis auf ein deutsches Konto überwiesen. Der vereinbarte Liefertermin am 25. November 2024 wurde jedoch nicht eingehalten und der Kontakt zum Beschuldigten brach am 26. November 2024 komplett ab.

