Familiendrama: Betrunkener Mann (51) verletzt Baby und Frau (24)

Als ein 51-Jähriger in der Nacht vom gestrigen Mittwoch auf Donnerstag in Wolfsberg alkoholisiert nach Hause kam, kam es zu einem Streit, der in weiterer Folge eskalierte. Beide und das ein Monat alte Kleinkind wurden im Zuge von Handgreiflichkeiten verletzt.