Wendemanöver in Klagenfurt endet in Crash: 61-jährige Frau verletzt

Am Donnerstagnachmittag, dem 28. November 2024, kam es im Klagenfurter Stadtgebiet auf der B91 zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land fuhr in Richtung Süden, als sie in der Absicht, am rechten Fahrbahnrand zu wenden, einen hinter ihr fahrendes Auto mit Anhänger übersah. Die Fahrbahn an der Unfallstelle ist besonders breit und erinnert an eine zweispurige Straße.

180-Grad-Drehung nach der Kollision

Das Fahrzeug, gelenkt von einem 53-jährigen Mann ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt Land, befand sich links von ihr. In dem Moment, als die Frau versuchte, zu wenden, kam es zur Kollision. Der Anprall drehte ihren Wagen um 180 Grad, sodass dieser schließlich in entgegengesetzter Richtung stehen blieb. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins UKH Klagenfurt transportiert. Der 53-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb beim Unfall unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 19:06 Uhr aktualisiert