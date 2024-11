Black-Friday-Deals: So ergatterst du die besten Schnäppchen

Am Freitag, dem 29. November, ist es endlich so weit – der Black Friday steht vor der Tür. Schon die ganze Woche können sich Schnäppchenjäger auf zahlreiche Angebote auf verschiedenen Plattformen sowie in den Geschäften freuen.

Das landet bei den Österreichern im Einkaufswagen

Kategorien wie Kleidung, Elektronik und Schönheitsprodukte gewinnen zunehmend an Bedeutung und prägen das Einkaufsverhalten der Konsumenten. Besonders der Black Friday sorgt für beeindruckende Umsätze, wobei die Modebranche den größten Erfolg verbucht. Mehr dazu hier: Black Friday: Diese Artikel erobern Österreichs Einkaufswägen.

Black-Friday-Angebote auf Amazon

Amazon ist bei Schnäppchenjägern besonders gefragt und bietet täglich neue Aktionen an. Jeden Tag steht ein anderer Bereich im Fokus: Heute dreht sich alles um Spielzeug, am Black Friday erwarten uns tolle Angebote für Küchenartikel, und am Samstag können sich Gaming-Fans auf attraktive Deals freuen. Besonders Prime-Mitglieder können zusätzlich profitieren.

Möbel-Schnäppchen am Black Friday

Auch beim Möbelkauf lässt sich am Black Friday einiges sparen. Möbelix bietet einen 20-prozentigen Mehrwertsteuernachlass auf fast alle reduzierten Artikel. XXXLutz hat ebenfalls einige Stücke zu attraktiven Preisen im Angebot, passend zur Black Week. Auch bei Mömax gibt es Rabatte sowie eine Aktion mit geschenkter Mehrwertsteuer.

Black Friday: Sparen bei Schuhe und CO.

Auch für alle Schuhliebhaber wird es am Black Friday noch einmal günstiger. Shoe4You-Club-Mitglieder können sich über exklusive Rabatte freuen, während bei Humanic zusätzliche Prozente auf Schuhe und kostenloser Versand angeboten werden. Auch Deichmann lockt mit Schnäppchen – bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine große Auswahl an Schuhen.

Black Friday: Rabatte auf Kleidung richtig nutzen

Besonders modebewusste Käufer können am Black Friday von attraktiven Schnäppchen profitieren, da zahlreiche Bekleidungsanbieter spezielle Angebote bereithalten. H&M lockt mit zahlreichen Angeboten zum Einkaufen, während Zara am 28. November online und am 29. November auch in den Filialen in den Black Friday startet. Auch ASOS, Mango und viele weitere Marken bieten attraktive Deals für Shoppingfreunde.

Diskonter lockt mit Black-Friday-Angeboten

Auch der Discounter Hofer lockt mit reduzierten Elektronikgeräten und bietet zudem spezielle Sonderaktionen im Bereich Reisen an. Lidl lockt mit Rabatten von bis zu 80 Prozent auf über 500 Artikel, darunter zahlreiche Produkte im Onlineshop sowie 100 Artikel in den Filialen. Zudem profitieren Kunden von verlängerten Rückgabefristen.

Top Black-Friday-Deals für Musik-Abos und Verträge

Am Black Friday stehen auch Handyverträge, VPN-Dienste, Streaming-Plattformen und Musik-Abonnements im Mittelpunkt. Viele Anbieter locken in dieser Zeit mit attraktiven Preisnachlässen oder zusätzlichen Leistungen. Zum Beispiel Amazon Music bietet ein kostenloses 3-Monats-Abo an, und auch Spotify zieht mit demselben Angebot nach. Auch Fitnessstudios bieten einiges an. Bei clever fit können Sportler jetzt 20 Euro monatlich sparen. Auch Speedfit bietet ein günstiges Abo an, das zusätzlich eine All-Inklusive-Option umfasst.

Tipps für die besten Deals: So sparst du richtig Preise regelmäßig im Blick behalten : Überwache die Preise kontinuierlich, um mögliche Preissenkungen nicht zu verpassen.

: Überwache die Preise kontinuierlich, um mögliche Preissenkungen nicht zu verpassen. Preissuchmaschinen nutzen : Diese helfen dir, die günstigsten Preise schnell zu finden und zu vergleichen.

: Diese helfen dir, die günstigsten Preise schnell zu finden und zu vergleichen. Online- und stationäre Geschäfte vergleichen : Der Preis für das gleiche Produkt kann je nach Händler unterschiedlich sein.

: Der Preis für das gleiche Produkt kann je nach Händler unterschiedlich sein. Preisvergleichsportale und Schnäppchenportale besuchen: Diese bieten eine Übersicht der besten Deals aus verschiedenen Shops.

Vorsicht vor diesen Deals

Manche Black-Friday-Schnäppchen sind zu verlockend, um wahr zu sein. Viele Betrüger nutzen die Gelegenheit, um sich an ahnungslosen Käufern zu bereichern. Wie du betrügerische Angebote erkennst, erfährst du hier: Vorsicht, Black Friday-Fallen: So tricksen Händler Schnäppchenjäger aus.