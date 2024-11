Resolution: „Bilinguale Klassen in Klagenfurt sollen erhalten bleiben“

Die Landeshauptstadt wird auf Antrag von Bildungsreferent Ronald Rabitsch eine Resolution an die Landesregierung übermitteln, in der es um den Erhalt von bilingualen Klassen in Klagenfurt geht.

In der Klagenfurter Stadtsenatssitzung wurde bereits die Einführung der Parkgebühren in der Klagenfurter Ostbucht beschlossen. Ebenfalls beschlossen wurde eine Resolution für den Erhalt von bilingualen Klassen in Klagenfurt. Die Volksschule Waidmannsdorf ist die einzige öffentliche Volksschule in der Landeshauptstadt, die das Angebot einer bilingualen Klasse (Deutsch-Englisch) unterhält. Ab dem Bildungsjahr 2025/26 soll dieses jedoch eingestellt werden und die Klasse zu einer reinen Englisch-Klasse umgeändert werden.

Landeshauptstadt wird auf Antrag Resolution übermitteln

Auf Antrag von Bildungsreferent Ronald Rabitsch wird die Landeshauptstadt daher eine Resolution an die Landesregierung übermitteln, um diesem Wegfall entgegenzuwirken. „Wir fordern die Landesregierung Kärnten auf, die bilingualen Klassen an der VS Waidmannsdorf in Klagenfurt zu erhalten und damit einen wichtigen Beitrag für die zweisprachige Bildung der Schülerinnen und Schüler zu leisten“, so der Wortlaut in der Resolution der Landeshauptstadt.