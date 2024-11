Unfallgefahr! Was dicke Winterkleidung im Auto anrichten kann

Veröffentlicht am 28. November 2024, 19:44 / ©Montage: Canva Pro

Im Winter heißt es nicht nur glatte Straßen und in manchen Gebieten Winterreifenpflicht: Dicke Winterjacken und klobige Stiefel gehören für viele zur kalten Jahreszeit dazu – doch im Auto können sie zur ernsthaften Gefahr werden. Der ÖAMTC warnt: Wer sich mit dicker Winterbekleidung anschnallt, riskiert bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Fährst du im Winter gerne mit dem Auto? Ja, ich liebe Schneefahrbahnen Nein! Manchmal Ich fahre im Winter nur wenn es sein muss mit dem Auto Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Warum dicke Jacken im Auto gefährlich sind

„Durch dicke Jacken liegt der Gurt oft falsch an, meist über dem Bauchraum, anstatt Brustkorb und Hüfte zu schützen,“ erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Bereits bei einem leichten Aufprall, etwa einem Auffahrunfall mit unter 20 km/h, kann das untere Gurtband gefährlich in den Bauchraum einschneiden – innere Verletzungen und Blutungen sind mögliche Folgen. Besonders bei Kindern entsteht ein erhöhtes Risiko: „Hosenträgergurte in Kindersitzen sitzen bei dicker Kleidung oft zu locker. Das kann bei einem Unfall zu Nackenverletzungen führen,“ warnt der Experte.

Sicher unterwegs trotz Winterkälte

Der ÖAMTC empfiehlt, vor dem Einsteigen dicke Jacken oder Mäntel auszuziehen und diese über den Gurt zu legen. Für mitfahrende Kinder kann eine vorgewärmte Decke zusätzlichen Komfort bieten.

Achtung bei Winterstiefeln und Co

Nicht nur Jacken bergen Gefahren. Auch Hauben, Schals und klobige Winterstiefel können problematisch sein. Sie beeinträchtigen die Beweglichkeit und kosten im Notfall wertvolle Sekundenbruchteile. „Handschuhe bieten oft keinen sicheren Griff, und klobige Stiefel erschweren die Kontrolle über die Pedale,“ so Kerbl. Während Winterstiefel im Auto nicht verboten sind, betont der ÖAMTC, dass Fahrer stets in der Lage sein müssen, sicher zu reagieren. Kommt es durch ungeeignetes Schuhwerk zu einem Unfall, könnte die Versicherung Probleme machen.

Wichtige Tipps für Winterkleidung im Auto Jacke ausziehen : Sicherheitsgurt muss eng am Körper anliegen.

: Sicherheitsgurt muss eng am Körper anliegen. Kinder sicher anschnallen : Ohne dicke Jacke in den Kindersitz, Decke zum Wärmen nutzen.

: Ohne dicke Jacke in den Kindersitz, Decke zum Wärmen nutzen. Schuhwerk prüfen : Klobige Winterstiefel können die Pedalbedienung erschweren.

: Klobige Winterstiefel können die Pedalbedienung erschweren. Sicht frei halten : Haube und Schal nicht tragen, wenn sie das Sichtfeld einschränken.

: Haube und Schal nicht tragen, wenn sie das Sichtfeld einschränken. Handschuhe ablegen: Fester Griff am Lenkrad ist wichtig.