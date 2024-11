„Weiblichkeit statt Feminismus“: Sticker in Graz sorgen für Aufsehen

Sticker die sich gegen Feminismus richten, tauchen in letzter Zeit vermehrt in Graz auf.

Aktuell sorgen Sticker in der steirischen Landeshauptstadt für Aufsehen. So sollen vermehrt an Hausmauern, in Parks und auf öffentlichen Toiletten Sticker auftauchen, die mit Schriftzügen und Illustrationen augenscheinlich gegen den Feminismus wettern, wie die Kleine Zeitung am Donnerstag berichtet. Auf einem der Sticker ist zum Beispiel „Weiblichkeit statt Feminismus“ zu lesen. Darauf abgebildet ist eine Frau mit blonden Haaren, die ein Kleinkind im Arm hält. Wie Katharina Scherke von der Uni Graz gegenüber der Tageszeitung erwähnt, würden die Sticker teilweise an „Flugblätter des Dritten Reiches“ erinnern.

Fälle häufen sich

Aktuell sollen solche Fälle vermehrt bei der steirischen Antidiskriminierungsstelle gemeldet werden. Es handle sich dabei um ein neues Phänomen, denn bis vor kurzem seien solche Sticker in Graz noch nicht vorgekommen. Das Problem dabei sei, abgesehen von der Ähnlichkeit zu NS-Flyern, dass das Bild der Frau dadurch auf Mutterschaft reduziert werde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 20:10 Uhr aktualisiert