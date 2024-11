51-Jährige in Villach auf Schutzweg von Bus erfasst

Als eine Fußgängerin (51) in Villach einen Schutzweg überquerte, wurde sie von einem Bus angefahren.

Als eine Fußgängerin (51) in Villach einen Schutzweg überquerte, wurde sie von einem Bus angefahren.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 20:45 / ©5 Minuten

In Villach ereignete sich am heutigen Donnerstagabend, dem 28. November 2024, ein Unfall nahe Villach Lind. Ein Leser berichtete davon, dass die Straße blockiert gewesen sei. Eine 51-Jährige überquerte einen Schutzweg, als ein Bus in die Willroider Straße abbog, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Die Frau wurde von dem Bus angefahren und ist mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH-Villach gebracht worden. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Ein durchgeführter Alkotest sei negativ verlaufen, heißt es abschließend seitens der Landespolizeidirektion.