Neue Personalvertretung der Pflichtschullehrer gewählt

Das vorläufige Wahlergebnis zeigt: mit 74,31 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der

Personalvertretungswahl kann das „SLÖ-FSG Team Stefan Sandrieser für alle“ die Mehrheit gegenüber den ÖVP-Lehrer weiter ausbauen. Die grüne Liste ÖLI-UG schafft kein Mandat.

Sandrieser: „Freue mich sehr über dieses grandiose Ergebnis“

„Vor allem freue ich mich über die hohe Wahlbeteiligung. Sie ist ein starkes Signal für die Bedeutung der Interessensvertretung im LehrerInnenbereich“, betont SLÖ-FSG- Spitzenkandidat Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser, der als Vorsitzender der Personalvertretung und der Gewerkschaft mit seinem Team diesen erfolgreichen Weg weitergehen will. „Ich freue mich sehr über dieses grandiose Ergebnis für meinTeam. Wir haben in den vergangenen Jahren die KollegInnen mit ganzer Kraft serviciert und informiert und ihre Interessen vertreten.“ Die Mandatsverteilung ergibt für den Zentralausschuss in der Personalvertretung 6 Mandate FSG (+/-0), 1 Mandat FCG (+/- 0).

©Bildungsdirektion Kärnten/zVg. Am Foto: SLÖ-FSG- Spitzenkandidat Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser

Landeshauptmann Kaiser gratuliert

SPÖ-Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser gratuliert dem Vorsitzenden des SLÖ-FSG-Teams, Stefan Sandrieser: „Dieses Ergebnis zeigt, dass die sozialdemokratische Bildungspolitik in Kärnten – die sich vehement für Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit vom Kindergartenalter weg einsetzt – ein breites Vertrauen genießt. Wir werden nicht müde werden, unseren Kindern die beste Bildung bei bestmöglichen Rahmenbedingungen mit auf den Weg zu geben, um ihnen die Türen in die moderne digitalisierte Welt weit zu öffnen“. Kaiser dankt Sandrieser und seinem Team für den unermüdlichen Einsatz für die Kollegenschaft. Die immer größer werdenden Herausforderungen an den Schulen, sowohl für die Pädagoginnen und Pädagogen als auch für Kinder und Eltern, in Einklang mit den Möglichkeiten der Gestaltung durch Politik und Behörden zu bringen, diesen schwierigen Spagat, schaffe Sandrieser mit seinem FSG-Team zur großen Zufriedenheit aller Beteiligten, heißt es von Kaiser.